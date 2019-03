¿Qué es para los niños el feminismo?, El Objetivo viaja hasta un colegio madrileño para saber qué opinan los más pequeños

El Objetivo ha viajado hasta el colegio público madrileño Francisco Arranz, y ha preguntado a niños de entre ocho y 12 años qué es el machismo, qué es el feminismo y qué se consideran ellos.

Sobre el machismo, los pequeños han negado cualquier calificativo positivo: "Cuando un hombre se cree mejor y superior que una mujer" o "los hombres se creen que las mujeres tienen que dar de comer a los hijos", han sido algunas de las definiciones que han otorgado los menores.

"Que una niña dijo que se atrevía a hacer muchas cosas y una compañero dijo ¡si es una chica!", ha explicado Daniel acompañado de sus compañeros Miguel y Dario mientras todos aseguran haberle dicho que era un machista.

"Yo en al calle he oído gente que estaba diciéndole a una mujer lo que tenía que hacer", explicaba Alejandro mientras Hugo calificaba de "vergonzoso" lo que había visto en el televisor: "Yo en la tele he visto a hombres pegado a su novia y me parece que es vergonzoso".

Algunas dudas asaltan cuando son preguntados por el feminismo, pero todos coinciden en lo mismo: "Me enteré en la tele que había desigualdad y las mujeres estaba luchando por ser iguales", declara Javier. "Cuando las mujeres e reúnen para reclamar que no tenemos los mismos derechos", defiende Clara.

Entre los más dudosos se encuentra Miguel, que acaba sacando la definición exacta: "Yo creo que son unos movimientos que empezaron las mujeres para que haya igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres", y Erik no tiene ninguna duda: "Que todas las personas somos iguales, seamos chicos o chicas".

Algunos incluso aclaran que no fue fácil entender el concepto: "Yo al principio creía que era que las mujeres quería estar por encima de los hombres, pero mis padres me contaron que no, que era la igualdad de géneno", explicaba Alejandro.

Pero todos llegan a la misma conclusión, y cuando les preguntan que se consideran, ninguno apoya otra causa: "Yo soy feminista".