Rafael Hernando: “Señor Rivera, podía haber abierto un periodo de diálogo con otras fuerzas políticas constitucionalistas para buscar un presidente del Parlamento”

Argiñe Águila / @argiaguila

En el segundo día del debate de la moción de investidura, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha aprovechado, en su intervención, a criticar al líder de Ciudadanos.

Le acusa de no haber aprendido nada en un día en que la moción de censura, presentada por Pedro Sánchez, está cerca de prosperar. “Parece mentira que usted no haya aprendido de lo que sucedió en Cataluña, usted también pidió elecciones de forma urgente y usted ganó esas elecciones”.

Sin embargo, le critica no haber hecho nada tras la victoria “podía haber abierto un periodo de diálogo con otras fuerzas políticas constitucionalistas para buscar un presidente del Parlamento que no fuera el señor Torrent y no quisieron hacerlo”. Además, ha añadido que “podía haberse propuesto la señora Arrimadas para ser candidata a una investidura”.

Ante esta afirmación hemos podido comprobar que la formación naranja propuso a José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña, para presidir la Mesa. Fue el mismo Fernando de Páramo, secretario de Comunicación del partido, quien en una entrevista de Europa Press Televisión comunicó la candidatura. Sin embargo, no consiguió todos los apoyos necesarios, pero sí su contrincante Roger Torrent, diputado por ERC.

Minutos después José María Espejo-Saavedra ha contestado a Rafael Hernando a través de su cuenta de Twitter con la siguiente publicación.

Por tanto, cuando Rafael Hernando dice que “podía haber abierto un periodo de diálogo con otras fuerzas políticas constitucionalistas para buscar un presidente del Parlamento” es FALSO