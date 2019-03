¿Quién miente sobre Erasmus, Wert o Bruselas?

‘EL OBJETIVO’ | PRUEBA DE VERIFICACIÓN

Hemos vivido un cruce de acusaciones entre el ministro Wert y Bruselas a cuenta de los Erasmus. Al portavoz de Educación de la Comisión Europea, Dennis Abbot, le preguntaron si se iban a recortar las becas Erasmus y este dijo que eso era “basura”. Bien, Abbot dijo que España no ha mostrado en Europa su disconformidad sobre los cambios en las becas Erasmus. Así que nos hemos preguntado si España ha mostrado o no su disconformidad, porque el Ministerio de Educación sacó un comunicado diciendo que el criterio de la UE no es el que España ha defendido.