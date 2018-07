El "pleno de desbloqueo" de Arrimadas y Domènech en Cataluña

Xavier Domènech e Inés Arrimadas | laSexta.com

Carlos Orquín / @corquinor Catalunya en Comú y Ciudadanos quieren que la legislatura catalana tome impulso y desbloquear la situación. La líder del partido naranja en Cataluña le ha puesto este jueves deberes al presidente de la Cámara, Roger Torrent, para que suspenda el pleno de investidura de Puigdemont y comience una nueva ronda de consultas. Si no lo hace, explicó Arrimadas, su grupo parlamentario impulsará un pleno monográfico “de la transparencia”, con el que quiere que cada partido se posicione públicamente sobre quién es su candidato ideal. En el mismo sentido se habían expresado dos días antes los de Domènech y este viernes él mismo ha presentado una propuesta de resolución para ese pleno. Arrimadas fue más tajante: “Como ustedes saben, Ciudadanos tiene la mayoría suficiente, tiene los diputados suficientes en el Parlament, como para poder para instar a la Cámara a que se celebre un pleno”, explicó. “Este tiene que ser el pleno que desbloquee la situación”, repitió varias veces la diputada, así como Domènech en el Parlament. El reglamento de la Cámara, efectivamente, permite que Ciudadanos proponga ese pleno. Según el punto 71.2, “el Pleno es convocado por el presidente del Parlament, a iniciativa propia o a solicitud, como mínimo de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados”. Como la cámara tiene 135 escaños, esta cifra se sobrepasa con 27 y Ciudadanos tiene 36. Pero también dice la norma que el orden del día se tiene que aprobar con el concurso de la Junta de Portavoces, donde tienen mayoría los independentistas que podrían bloquear —si quisieran— ese pleno monográfico que dice Arrimadas. En este caso, su argumento es VERDADERO, ya que Ciudadanos efectivamente puede “instar”, como dice Arrimadas, a que se celebre el pleno, pero no forzarlo totalmente.

El problema viene además cuando Arrimadas y Domènech aseguran que ese sería el que “desbloquee” la situación. La diputada de Ciudadanos se escuda en el informe de los letrados que declaró en tiempo muerto la actual situación. Al final de ese documento, los letrados explican que se puede desbloquear la situación con una comunicación formal del President a la Cámara que dé por fallida la candidatura de Puigdemont y, por lo tanto, empiece una ronda nueva de consultas y un nuevo pleno de investidura. Los letrados incluso dan otra oportunidad a los partidos y dice que el presidente no lo hace, se podrá estudiar que los grupos impulsen ese acto. Sin embargo, Arrimadas explicó que lo que busca con ese pleno es que los grupos hagan transparencia y aclaren, sobre todo los independentistas, a quién proponen para la investidura. Por lo tanto, el argumento de que ese será “el pleno del desbloqueo” es VERDAD A MEDIAS, porque ese pleno no hace que corra el tiempo. Podría desbloquear políticamente la situación porque dará comienzo a la actividad parlamentaria, pero no ‘jurídicamente’.

