¿Está realmente imputado Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia?

PRUEBA DE VERIFICACIÓN EN 'EL OBJETIVO'

Alfonso Grau aparecía en el último auto sobre el caso Nóos y no salía precisamente bien parado. El vicealcalde de Valencia insistía ante la prensa en que no estaba imputado y en que aún no conocía el delito que se le atribuye. En contraposición, el auto de la Audiencia de Palma parece ser bastante claro sobre este asunto y reza textualmente: "...acordando incluir en el auto de transformación como imputado al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Don Alfonso Grau Alonso". 'El Objetivo' recurre a la opinión de Joaquim Bosch, de Jueces para la democracia, y Marcelino Sexmero, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, para confirmar la condición de imputado de Grau y determinar que las palabras del vicealcalde son "falsas".