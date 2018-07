Espinar: "Todos los diputados de Podemos han sido elegidos por primarias"

Podemos obtuvo 69 escaños en las elecciones del 20 de diciembre, pero no todo los diputados pertenecen a la formación morada; hay que tener en cuenta los que vienen de las confluencias. Si descontamos estos “diputados prestados”, solo 52 de los 69 son de Podemos.

Para comprobar si estos 52 parlamentarios han pasado previamente por las urnas de su formación, hemos consultado los resultados de las primarias de Podemos para las Elecciones Generales de diciembre de 2015, y hay 4 que no lo han hecho:

Juantxo López de Uralde, número uno por Álava, dirigente de Equo; fue integrado en las listas a propuesta del Consejo Ciudadano de Podemos Euskadi.

La actriz Rosana Pastor Muñoz, número 4 por Valencia, es una figura independiente propuesta por Podemos.

El juez Juan Pedro Yllanes, número uno por la circunscripción de Islas Baleares; fue uno de los magistrados que se iba a encargar de juzgar a la infanta Cristina y a otros acusados en el caso Nóos. Se considera uno de los “fichajes estrellas” de Podemos.

La jueza Victoria Rosell, número uno por Las Palmas. La exportavoz de Jueces para la Democracia fue otra de las figuras independientes que hoy se sientan en la bancada morada.

Aparte de estos cuatro, Jorge Luis Bail, número uno por Huesca, tampoco pasó por el proceso interno de participación de Podemos, sí lo hizo por las primarias de la confluencia Ahora Alto Aragón en Común, para más tarde integrar las listas del partido de Iglesias.

Además de todos ellos, también hubo muchas otras personas que no pasaron por procesos internos de participación, y que a pesar de no resultar elegidos, integraron las listas electorales. Por ejemplo, el ex jemad Julio Rodríguez, número dos por Zaragoza; o Juan Pablo Wert, número uno por Ciudad Real.

Es cierto que Podemos ha hecho un gran esfuerzo por elegir a la mayoría de sus diputados por primarias. No obstante, existe una excepción a esta norma cuando se establecen acuerdos con otros partidos, tal y como señala el reglamento de primarias de Podemos, que abre la posibilidad de colocar en puestos estratégicos a personas que no han pasado por ningún proceso de votación.

Por tanto, podemos decir que la tajante afirmación de Ramón Espinar, “todos los diputados de Podemos, del primero al último, han sido elegidos por primarias”, es FALSA.