Aitor Esteban a Podemos: "Ustedes no reivindican la gestión de Euskadi del régimen económico de la seguridad social"

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

Las competencias de Euskadi han sido un tema clave en las interpelaciones entre Pablo Iglesias y Aitor Esteban. Pero, sobre todo, una en concreto: las competencias en materia de gestión del régimen económico de la seguridad social. Esteban acusaba a Iglesias de no reivindicar el cumplimiento del estatuto de Gernika en materia de la Seguridad Social: “Nos hemos encontrado con la oposición de Podemos al régimen económico de la seguridad social a la comunidad autónoma del País Vasco (…) ni en las elecciones al parlamento vasco ni en las generales de 2016 se reivindica la gestión del régimen económico”.

El Estatuto de Gernika expresa en su artículo 18 que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social le corresponderá al País Vasco. Este es el punto que Aitor Esteban le achaca a Podemos que no lo defienda.

El partido de Iglesias sí defiende el estatuto de Gernika y las competencias que en él se establecen, entre las que se incluye la Seguridad Social. Lo hizo en el programa electoral de las elecciones al parlamento vasco y también en el de las elecciones generales.

En el programa a las elecciones al país vasco se escribe: “El Estatuto de Gernika debe completarse definitivamente en un período corto de tiempo. El esfuerzo para completar el actual Estatuto no debe servir como excusa para postergar el debate en torno a un nuevo estatus. Por lo tanto, el Estatuto de Gernika es un punto de partida, no de llegada”.

Fragmento del programa electoral de Podemos para las elecciones autonómicas del País Vasco de 2016 | Podemos

Por su parte, en las elecciones generales aparece: “Instaremos a las Cortes Generales a avanzar en materia de transferencias al País Vasco, y en este sentido otorgaremos prioridad a las competencias relativas a la inspección de trabajo y a la Administración, así como a la gestión de lo relacionado con la Seguridad Social, sin que esto suponga la ruptura de la caja única”

Fragmento del programa electoral de Podemos para las elecciones generales del 26-J | Podemos

Es decir, Podemos si reivindicó el estatuto de Gernika y las competencias de Euskadi pero, en materia de la gestión de la Seguridad Social, tenía una línea roja: la no ruptura de la caja única. Sin embargo, esto no significa que no busquen defender las competencias transferidas.

Por lo tanto, las palabras de Aitor Esteban en las que asegura que Podemos “no reivindica la gestión de Euskadi del régimen económico de la seguridad” es ENGAÑOSO.