¿Volveremos al bipartidismo? José Luis Rodríguez Zapatero cree que "se va a reforzar el bipartidismo pero no vamos a volver a la situación anterior". A su juicio, "los otros partidos que han ido conformando el nuevo mapa político van a mantener", aunque "no todos". "No auguro un futuro muy brillante a Ciudadanos", pronostica el expresidente, que opina que los nuevos partidos "seguramente han tocado techo".

Así, considera que Vox "va a ir declinando" e insiste: "Se reforzará el bipartidismo pero habrá que contar con otras fuerzas políticas para gobernar con toda probabilidad". En cuanto a Yolanda Díaz, Zapatero considera "conveniente" que la opción que encabece sea "sólida" y "aglutine a todo lo que representa la pluralidad de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista".

Por otra parte, el exdirigente socialista reacciona a las palabras del consejero de Empleo de Castilla y León, de Vox, que afirmó en el parlamento autonómico que en la región no faltan trabajadores, sino "ganas de trabajar". "Me parece lamentable", asevera Zapatero, que insiste en su pronóstico de que la formación de extrema derecha "va a declinar".

