Pedro J. Ramírez, periodista y director de 'El Español', ha recordado en El Objetivo cómo fue espiado por el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy, y todo, cuenta, por informar sobre la 'caja B' del partido.

"El 1 de agosto de 2013 en el pleno del Congreso, que se celebro en el Senado porque la Cámara Baja estaba en obras, en el diario de sesiones consta que el señor Mariano Rajoy me llamó 'mentiroso' y 'manipulador' por haber publicado el relato de cómo funcionaba la 'caja B' del PP", ha explicado, y como reconoció que su fuente había sido Bárcenas, y "ellos estaban como locos para ver qué mas tenía", el periodista fue espiado.

"Yo salía de mi casa y me encontraba con agentes fotografiándome, tíos que movían el iPad, también cuando iba a cenar... Era algo absolutamente grosero", ha señalado. Entonces, llamó al que era director del CNI, Félix Sanz Roldán, que le dijo: "Nosotros no somos". "Nadie había oído hablar de que hubiera una operación del Ministerio de Interior, pero cuando el director del servicio de inteligencia te dice que ellos no son, te está indicando que no es que tú estés sufriendo alucinaciones", ha comentado Pedro J. Ramírez.