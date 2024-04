¿Cuál es la vida de Luis Rubiales a día de hoy? Ana Pastor habla con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en República Dominicana, un lugar en el que intenta llevar a cabo "negocios de compra y venta de inmuebles", como él mismo explica.

Rubiales lamenta que en el mundo del fútbol no le "dejen entrar" tras sufrir un "apaleamiento mediático tan grande" tras su beso no consentido a Jenni Hermoso. "Parece que no quieren que me gane la vida en el fútbol ni en nada que no sea el fútbol", insiste.

Para Rubiales es importante que este "apaleamiento" que dice haber sufrido no haya sido social, sino mediático, que le ha impedido "esta en España ni en Asia", en alusión al contrato de NFTs que asegura que consiguió pero que poco después fue cancelado por la empresa con la que lo había firmado.