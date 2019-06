Tenso rifirrafe entre González Terol (PP) y Simancas (PSOE): "Un partido ultra es aquel que pacta el futuro de España con ETA"

Antonio González Terol ha sacado durante el debate de El Objetivo la información sobre las actas de ETA y la negociación con el Gobierno de Zapatero. "Hemos conocido unas actas bastantes sucias del señor Zapatero con respecto a ETA donde se habla de legalizar batasuna, no detener a etarras o derogar la doctrina Parot".

Simancas le afea al PP pactar con Vox, al que tacha de "ultra", y González Terol le responde que "un partido ultra es aquel que pacta el futuro de España con ETA" y que le "preocupa mucho más un partido que abandona el constitucionalismo".

El socialista le contesta rápidamente: "¿Nosotros abandonamos el constitucionalismo y vosotros pactáis con Vox?". El popular no le contenta, y le echa en cara al PSOE su postura en Badalona: "El PSOE se plantea apoyar a formaciones de extrema izquierda e independientitas antes que a Albiol".

"¿Dónde está el PSOE de Felipe González? Estáis rechazando a partido como Vox y no sois capaces de decir no a Bildu, es sonrojante", zanja Terol. Simancas le vuelve a increpar por buscar el pacto con Vox: "Es muy grave que el PP esté dispuesto a pactar con Vox, un partido que nos quiere llevar 40 años atrás en el tour del tiempo".

Simancas le pide a González Terol que no mienta cuando dice que el PSOE pacta con Bildu: "No hemos pactado con Bildu, os recreáis en las mentiras. No hemos negociado con Bildu".

Además, Ana Pastor ha preguntado a los representantes de los cinco principales partidos sobre las líneas rojas ante posibles acuerdos políticos tras las elecciones generales, autonómicas y municipales. En este vídeo, las respuestas de Rafael Simancas, Antonio González, Rafael Mayoral, Melisa Rodríguez e Iván Espinosa de los Monteros.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos se siente con Vox para llegar a acuerdos, en el partido que preside Rivera siguen sin ser claros. Melisa Rodríguez ha recordado en El Objetivo que "hace tres años" se sentaron "con el PSOE primero y luego con el PP para llegar a un acuerdo de investidura" y que después hicieron "una oposición constructiva".

Por su parte, Ana Pastor ha puesto contra las cuerdas a Antonio González Terol, del PP, al preguntarle si "Vox ya no es de ultraderecha". Tereol no ha querido responder y sólo ha asegurado que comparte "valores con Vox y Ciudadanos" y que "en campaña se pueden decir muchas cosas".

Al escuchar referirse a Ana Pastor referirse a Vox como "un partido de ultraderecha", Espinosa de los Monteros ha mostrado su enfado en El Objetivo. "¿ERC no es ultra que tiene un historial delictivo? ¿EH Bildu no es un partido ultra con el que el señor que representa al partido socialista está dispuesto a llegar a acuerdos? ¿No son partidos ultras PNV y PDeCAT que quieren romper España?", ha preguntado el vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox.

Esta ha sido la clara respuesta de Ana Pastor tras esuchar las palabras del portavoz de Vox: "¿Sabe que pasa Espinosa de los Monteros? Yo soy dueña de mis palabras, pero es el PP el que también le ha llamado ultraderecha a usted y usted tiene que pactar con ellos".