El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones del 10 de noviembre, Albert Rivera, se somete a las preguntas de los ciudadanos que acuden a El Objetivo. Edurne Puerta, de Euskadi, está desempleada y quiere saber "qué tiene Ciudadanos en contra del cupo vasco y si sabría decir cuánto aporta el Gobierno vaso al Gobierno central". Además, le recuerda que para cambiarlo "tiene que reformar la Constitución y pasar por el Parlamento Vasco, donde Ciudadanos no tiene representación".

Rivera reconoce que el cupo vasco es un sistema constitucional, "aportan al Estado en vez de participar de la Hacienda común". "No me parece mal porque eso está en la Constitución y no tengo mayoría para cambiarla, pero me parece mal que se calcule en un cuarto oscuro entre el Gobierno de España y el vasco. Tiene que ser un cálculo que se lleve a cabo a través de un tercero", defiende el político.

"Tendrían que aportar más porque es una economía rica que recibe del Estado".

Además, señala que sus economistas creen que "ese cálculo es insuficiente. Tendrían que aportar más porque es una economía rica que recibe del Estado". "No es transparente, no lo digo yo, lo han dicho diferentes auditorias", añade, mientras que Puerta defiende que sí se pueden consultar.

Cuando Rivera manifiesta que es un "sistema privilegiado", la ciudadana que ha lanzado la pregunta responde: "Si el País Vasco cae económicamente el Estado español no nos rescataría".

El líder de la formación naranja vuelve a insistir en que "si los más ricos no aportaran nunca nada, España no existiría", y que lo mejor es distribuir la riqueza. También propone que "el cálculo habría que hacerlo con luz y taquígrafo".

¿Eliminaría el cupo vasco?

Para zanjar el tema, Puerta le pregunta directamente a Rivera si eliminaría el sistema del cupo vasco, a lo que el político responde que necesita 222 escaños que no tiene: "A mí no me gusta que haya un sistema distinto porque todos somos iguales", sentencia.

Cuando Puerta le replica que es un sistema "basado en los fueros que han tenido País Vasco y Navarra", Rivera trata de concluir la cuestión asegurando que "lo de los siglos no me vale, está en la Constitución. Los derechos existen porque hay un Constitución y los otorga".