Sol Sánchez: "El programa con el que se va a presentar Pedro Sánchez a la investidura no es de izquierdas"

LA DIPUTADA DE UNIDAD POPULAR-IU, SOBRE EL PLENO DE INVESTIDURA

La diputada de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso ha aseverado en El Objetivo que, ante el acuerdo entre PSOE y C's, "el programa con el que se va a presentar Sánchez a la investidura no es de izquierdas". En este sentido, afirma que su partido no renuncia a "un Gobierno que no sea de derechas".