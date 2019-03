Rafael Hernando: “Estamos preocupados porque triunfa el radicalismo de izquierdas aunque no creo que haya contagio”

EL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR EN EL CONGRESO

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, llega a ‘El Objetivo’ para hablar del cambio de Gobierno en Grecia, con el triunfo de Syriza, y eliminar el paralelismo que se hace de la situación griega con la española. “España no es Grecia. No es extrapolable la situación”, comenta. Sin embargo, el popular confiesa que temen que siga triunfando el radicalismo de izquierdas aunque no cree que haya “contagio”.