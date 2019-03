Rafael Catalá: "Nos falta detalle fino, mucho detalle fino, en el caso Rato"

INSITE EN QUE "RATO TRABAJÓ DURANTE MUCHOS AÑOS POR EL INTERÉS GENERAL"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha hablado en El Objetivo sobre la evolución del caso Rato. Según ha dicho, no conocía de antemano la detención del exvicepresidente, de la que se enteró a través de los medios. Sobre él ha respondido no es su amigo pero y que su detención "es la mejor manifestación de la independencia del poder judicial". No obstante, Catalá ha apuntado que fue "sometido a escrutinio público". Asimismo, ha subrayado que "falta detalle fino, mucho detalle fino, en el caso".