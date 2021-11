Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, afirma que no piensa en presentarse a unas elecciones generales como candidata a gobernar el país, pero advierte que tiene otros planes que le parecen "más importantes". "Si pensase que me voy a presentar en las elecciones lo diría. No estoy en eso, estoy completamente volcada en la gestión de mi Ministerio", ha apostillado la responsable de Trabajo.

En cambio, como ha avanzado, va a intentar "trabajar en un proyecto de país, pero no ahora, cuando acabe las tareas más importantes del Ministerio", ha aclarado. "Voy a intentar abrir una gran conversación con la sociedad española, para que hable y nos diga cómo ve su país y que quiere para este siglo. Que sea la sociedad española la que dibuje la España del futuro".

Preguntada por si este "proyecto de país" irá detrás de un signo político, Díaz ha recalcado que "las instituciones no son de derechas o de izquierdas y tenemos que cambiarlas y mejorarlas. No va de nombres ni de egos ni de partidos". "Es la sociedad española la que quiere ser protagonista de un cambio fuerte", ha destacado.