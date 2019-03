Pampillón: "La reducción del paro se debe a que la población se está yendo fuera"

"Como las empresas han hecho un esfuerzo muy fuerte, van a empezar a crear empleo a partir del año que viene. Además está sucediendo que parte de la población extranjera y española se está yendo fuera. Por eso el paro también está cayendo, dejan de computar como parados", explica el economista Rafael Pampillón. "La reducción del paro se debe principalmente a que mucha gente se va del mercado laboral".

José Carlos Díez no es optimista con la creación de empleo, "es imposible con un 26% de paro”, sentencia el economista. "El tipo de empleo que estamos creando, uno de cada tres contratos en septiembre era del sector servicio, hostelería a tiempo parcial".

"Lo que me preocupa es que se diga que estamos peor que el año pasado. Estamos mucho peor que el año pasado. Desde diciembre de 2011 a aquí, según el INE, se han destruido 1,2 millones de puestos de trabajo asalariados”, revela Díez. "El sistema bancario tiene menos liquidez y no da créditos, no se consume y las empresas siguen cerrando… hay que crecer con mucha más intensidad".