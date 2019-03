Pablo Iglesias: "Por supuesto que dimitiré si no cumplo el programa electoral"

AFIRMA QUE SE APLICARÁN MECANISMOS DE REVOCABILIDAD

A la pregunta de si dimitirá si no cumple el programa electoral, Pablo Iglesias ha afirmado en 'El Objetivo' que "por supuesto" dimitirá, y que además no será él quien tenga que decidir la dimisión. "Nosotros aplicaremos mecanismos de revocación para establecer que no sea una cuestión de honorabilidad individual el hecho de que alguien pueda dimitir, sino que la gente pueda decir: usted se va".