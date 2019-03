Pablo Iglesias: “No me imagino como concejal o alcalde”

CREE QUE NO ES MOMENTO DE HABLAR DE PRÓXIMAS ELECCIONES

El portavoz y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, no se plantea de momento presentarse a las elecciones municipales del año próximo, a pesar del éxito cosechado en los comicios europeos. “No me imagino como concejal o alcalde, no tengo formación, pero es una cosa que tendrá que discutir la gente”, ha señalado. Con respecto a las generales, cree que “tampoco es el momento de hablarlo”. “De momento hay que estar en Bruselas y hacer un trabajo serio. El futuro lo discutirá la gente”.