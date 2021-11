La alcaldesa de Los Llanos Aridane reconoce que, si bien la situación en La Palma no es igual ahora que cuando comenzó la erupción volcánica, no parece que el fin de la misma esté cerca: "Uno mismo se frustra un poco y siente impotencia porque no da la sensación de que se acabe pronto". Así se ha expresado Noelia García en El Objetivo, donde ha apuntado que aunque parece que "la lava está bajando por zonas ya ocupadas, existe el temor de que desborde la zona norte o sur". Y ha añadido: "Este volcán sorprende cada día con algo nuevo y no nos fiamos de él".

"Los vecinos tienen la preocupación de saber cuándo acabará esto, especialmente por la necesidad de realojamiento", ha explicado García, que ha puesto cifras a la dramática situación que viven en la zona: "Los Llanos tiene una población de más de 20.000 habitantes. De los 7.000 desalojados, más de 5.000 son de mi municipio". Por ello, ha sido tajante en cuanto al papel que debe ocupar la política frente a esta tragedia. "Los responsables tenemos ahora el mayor reto porque los vecinos depositan en nosotros sus ilusiones, expectativas y su idea del futuro".

La alcaldesa ha insistido en que todas las administraciones deben ir ahora "de la mano, ponerse las pilas". "A veces la burocracia nos come, pero no puede ser porque estamos en una situación de emergencia. Este volcán nos ha cambiado, y tenemos que poner todo lo necesario para que estas familias puedan comenzar una nueva vida cuanto antes", ha reivindicado.