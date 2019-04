Miquel Iceta: "Vamos a votar 'no' a un gobierno de ERC haga lo que haga"

NO APOYARÁN A PARTIDOS INDEPENDENTISTAS

El líder del PSC, Miquel Iceta, asegura en El Objetivo que si ERC "promete la independencia estará haciendo otra falsa promesa" y señala que "la independencia unilateral no existe". Dice que no les pide "renunciar a la independencia" aunque "si el programa de ERC del 21D no la busca, se podrá hablar con ellos".