El Objetivo

NO ESTÁ A FAVOR DE LA GRATUIDAD PARA TODOS

Pablo Varela, un gallego de 22 años y estudiante de informática, ha preguntado a Méndez de Vigo sobre la propuesta de Sánchez para que la primera matrícula universitaria sea gratuita. El ministro asegura que "hay que ayudar a aquel que lo necesita, el principio general debe ser que nadie en España deje de estudiar porque no tiene dinero": "Me parece injusto que sea gratuito para quien tiene y para quien no tiene".