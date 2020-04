El alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha descrito en El Objetivo el que para él ha supuesto el momento más duro desde el inicio de la crisis del coronavirus.

"El Palacio de Hielo fue una vivencia personal que me impactó, me resquebrajó por dentro. Me dejo anonadado la visión de 400 ataúdes", ha destacado el político, haciendo referencia a la morgue extraordinaria y provisional que se instaló en el Palacio de Hielo de la capital y donde cada día llegan los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus para facilitar la descongestión de los hospitales donde se atiende a los pacientes con COVID-19 y para aliviar el sistema funerario.

Esta supuso, según Almeida, "la experiencia más dura y más traumática" de todas las vividas estos días difíciles. Sin embargo, su posterior visita al hospital de campaña de Ifema, consiguió imprimir en él un "mensaje de esperanza, de confianza y de futuro. De que se puede ganar".

"Son las dos caras de una misma moneda: la tragedia, el drama y el recuerdo a los fallecidos que siempre nos debe acompañar, y a los que debemos homenajear; y al mismo tiempo la esperanza del hospital de Ifema", recalca.