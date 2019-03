Manuela Carmena: "Hay recursos suficientes para dar comidas a niños de 3 a 13 años"

HABLA SOBRE LAS PRIMERAS MEDIDAS QUE QUIERE IMPLANTAR AHORA MADRID

En el apartado del programa político, Manuela Carmena evita dar cifras concretas hasta que no tenga los datos que necesita su equipo. "De la señora Botella recibimos buenas palabras, no recibimos información", afirma la alcaldesa de Madrid. "Sí sabemos que hay posibilidades los primeros aportes de comidas, meriendas o cenas que se puedan necesitar", sostiene. "Creemos que está preparado desde 3 a 13 años, pero no tenemos los datos".