¿Qué opinan los militantes de la caída de Ciudadanos en las elecciones del 10N? ¿Cómo valoran la marcha de Albert Rivera? ¿Creen que el partido tiene futuro? Javier Guzmán, periodista de El Objetivo, se lo ha preguntado a un grupo de ellos.

"La noche de los resultados electorales fue duro, triste. Ves que un proyecto importante y necesario para España estaba haciendo aguas", explica Pablo Morillo, controlador de telecomunicaciones y militante de Cs. "Yo era optimista, pensaba que íbamos a estar por encima de los 20 escaños", apunta Manuel Maseda, estudiante de Derecho.

Para Irene González, militante y funcionaria del Estado, la pérdida de votos con respecto a abril no responde a un giro ideológico de la formación. "No creo que Cs se haya acercado a Vox en ninguna medida", añade. Manuel comparte su opinión: "no tenemos el mismo discurso que Vox, pero no hemos sabido comunicarlo".

Marín: "Quizás no supimos explicar bien el 'no' a Sánchez"

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, considera que la caída de Ciudadanos en las elecciones del 10N, pasando de 57 a 10 escaños, se debe a un cúmulo de circunstancias. "Quizás no supimos explicar bien el 'no' a Sánchez ni tampoco nuestra transición hacia la abstención", apunta Marín.

"No hemos sabido movilizar a nuestro electorado, un electorado de centro moderado", añade.