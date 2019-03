Juergen Donges: "Rajoy debe continuar de forma contudente con su programa de reformas"

#OBJETIVOALEMANIA | ¿SON EFECTIVAS LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO?

Juergen Donges, asesor del Gobierno alemán, le recomendaría a Rajoy que continúe de forma contundente y creíble con su programa de reformas, olvidándose de calendarios electorales. "Todavía queda por hacer bastante en España, pero vale la pena". Donges cree que el objetivo es hacer funcionar mercados, como el de la Energía, e instituciones. "El retraso en los tribunales y la Justicia es una fuente de incertidumbre". El asesor alemán considera que no es el momento de reducir impuestos. "No se trata de más recortes, eso ya se ha hecho. Pero todavía no está resuelto el saneamiento de las finanzas públicas".