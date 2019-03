Irene Lozano, de UPyD: "En los partidos viejos la lealtad perruna se antepone a los méritos del candidato"

CREE QUE EXIGIR AVALES REFUERZA ESA IDEA DE LEALTAD

En la cuestión de exigir avales o no exigirlos para concurrir a unas primarias, Irene Lozano explica que en UPyD se decidió no pedirlos porque, "según hemos visto en otros intentos más o menos fallidos de primarias en otros partidos, es que esa consecución de los avales funcionaba para garantizar que pasaban los más cercanos al aparato". La política madrileña cree que en los "partidos viejos la idea de que la lealtad en el sentido perruno se antepone a los méritos, a la eficacia, que el candidato sea realmente bueno". Para Lozano, la forma de garantizar que no existe esa lealtad es que el candidato se pueda presentar sin avales.