Íñigo Errejón ha defendido en El Objetivo que "en ningún sitio y nunca" ha asegurado que "Venezuela tenga que ser un modelo para España", tras la pregunta de un joven que afirmaba que así lo había sentenciado en el medio chileno 'The Clinic'.

En sus declaraciones, Errejón afirmó que "los venezolanos comen tres veces al día". "Eso no significa que tenga que ser un modelo para España, significa que Venzuela venía de una situación desastrosa, está hoy en una situación desastrosa, y no es en ningún modo comparable con las necesidades ni posibilidades que tenemos en España", ha reiterado.

El líder de Más País ha defendido que "de hacer una valoración sobre su pasado y decir que tiene que ser un modelo para España va un océano".

Tras ello, Errejón ha aclarado que no cree que "tenga que ser un modelo para España": "Creo que está en una situación francamente comprometida, desastrosa, con posibilidades de convertirse en un Estado fallido".

"Me gustaría que nos preocupásemos igual de otros países, por ejemplo ahora hay muertos y protestas en Ecuador y misteriosamente de eso nos preocupamos menos", ha comprado el líder de Más País, que ha afirmado que si la temática es Venezuela "no es un modelo para España en absoluto": "No querría en modo alguno la situación que hoy se vive en Venezuela en Madrid, Barcelona o Málaga".

Errejón ha reiterado que la mejor manera de demostrar que no quiere esa situación para España "son los hechos": "Donde ha gobernado Manuela Carmena hemos reducido la deuda, hemos aumentado la inversión social. Al que no le valgan nuestras palabras que mire nuestros hechos".