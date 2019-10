El líder de Más País ha respondido a la alcaldesa de Barcelona después de que afirmase que su candidatura había sido "precipitada". Colau llegó a asegurar que la idea de concurrir de Más País era "contradictoria" con lo que "quiere proponer".

"Creo que en Barcelona también hay gente que está cansada del bloqueo. De hecho doblemente, porque en Barcelona viven dos bloqueos", ha sentenciado Errejón.

A pesar de que el líder de Más País ha asegurado que cree que "Ada Colau es una buena alcaldesa de Barcelona", ha apostillado que "mucha gente se puede hacer la pregunta de 'si yo voto lo mismo, los resultados pueden ser los mismos'".

Además, ha asegurado que hay mucha gente que está "cansada": "En Cataluña el bloqueo es doble, y puede haber mucha gente que diga, 'hay que dejar de jugar a la ruleta con los votos de los ciudadanos' y que por tanto busquen el desbloqueo".

"Creo que Ada Colau fue muy pragmática a la hora de llegar a acuerdos en Barcelona, y seguramente le hubiera gustado, pero ese pragmatismo no se pudo trasladar a la formación de Gobierno en España", ha sentenciado Errejón, que ha asegurado que eso es lo que busca su formación.

"A veces no lo puedes conseguir todo, pero conseguir un poco ya está bien, porque si no, lo que le estás diciendo a los ciudadanos es 'para no correr el riesgo yo de un acuerdo que no va a ser perfecto, córrelo tú'", ha zanjado el líder de Más País, que ha asegurado que informó a Colau antes y después de tomar la decisión de concurrir al 10N.