¿Se equivocó el ministro Salvador Illa realizando una rueda de prensa al mismo tiempo que se celebraba la del Gobierno de Madrid para anunciar las nuevas restricciones en la comunidad? Es la pregunta que la periodista Ana Pastor ha lanzado al titular de la cartera de Sanidad en El Objetivo en el marco de discrepancias y acusaciones vertidas entre el Ejecutivo central y el regional por la gestión de la pandemia en el territorio.

"Si hubiera tenido la percepción de que me equivocaba, no lo hubiera hecho", ha asegurado Illa, que ha reconocido sentirse "más cómodo en un tono de cooperación y colaboración, y más haciendo frente a una pandemia", aunque ha matizado: "Hay que ser claros. Hay que actuar con determinación y tomar el control de la pandemia en Madrid. Ahora mismo no lo tenemos".

Pastor ha insistido a Illa para que dé más explicaciones ante el hecho de que se celebrasen dos ruedas de prensa de forma simultánea, un hecho al que toda España asistió atónita porque se estaban comunicando cuestiones muy diferentes relativas a la misma situación epidemiológica, y que ha acabado provocando la dimisión del experto en microbiología y enfermedades infecciosas Emilio Bouza como portavoz del 'Grupo Covid-19' 48 horas después de ser nombrado.

¿Ese marco de cooperación ha pasado a convertirse finalmente en una batalla política? "Sentí que tenía un deber de transparencia y claridad, y de trasladar a la ciudadanía qué recomendaciones había hecho el Ministerio de Sanidad", ha destacado Illa, a lo que ha añadido: "Así lo seguiré haciendo porque, insisto, en Madrid hay que actuar con determinación y tomar el control".

"Al señor Emilio Bouza lo recibí en el Ministerio, conjuntamente con el consejero de Sanidad de Madrid el miércoles. Le expusimos que podría ser el portavoz técnico y accedió. Pero entiendo y lamento que haya tomado la decisión que tomó. El Ministerio de Sanidad va a actuar con cordialidad, pero con claridad y con lealtad institucional", ha concluido Illa a este respecto.