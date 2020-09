Sólo ha durado 48 horas en el cargo. Emilio Bouza, que había sido nombrado recientemente portavoz del Grupo Covid-19, ha presentado su dimisión sin que se conozcan por el momento las razones concretas de esa dimisión, que ha confirmado fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a laSexta.

"Desconocemos los motivos exactos por lo que presenta su dimisión. Es lógico pensar que cómo un científico como Bouza va a meterse en una guerra que ha comenzado el Gobierno central por razones políticas”, han planteado las mismas fuentes a esta cadena, trasladando la responsabilidad de la dimisión de Bouza al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dichas fuentes han insistido en que se trata de "una decisión lógica, ya que el Ministro Illa no está midiendo bien su ataque a la Comunidad de Madrid". El Grupo Covid-19 entraba dentro de la estrategia planteada por el Gobierno de Sánchez y el de la Comunidad de Madrid como parte del marco de colaboración conjunta para controlar y frenar la curva de contagios de coronavirus en la región madrileña.

Bouza es el exjefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón Emilio Bouza. Su función, entre otras cuestiones, se basaba en atender "las demandas informativas de la sociedad" que deriven de este equipo, que busca "dar seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia en la Comunidad".

El doctor Bouza es además experto en Enfermedades Infecciosas y Microbiología y fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

Las explicaciones de Bouza

A través de una carta dirigida a Salvador Illa y a Enrique Ruiz Escudero, Bouza detalla que su renuncia está motivada por "las circunstancias" que se han producido en los dos días posteriores a su nombramiento, "junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas" que se dieron el viernes.

"Sin duda alguna, seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias", ha añadido Bouza en su carta, que se puede leer íntegramente a continuación.

La Comunidad de Madrid responsabiliza a Illa

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid consultadas por laSexta aseguran que esta dimisión está motivada por el “espectáculo” de Salvador Illa durante los últimos días.

Ven “lógica” esta decisión debido a los ataques del ministro de Sanidad a la gestión del gobierno regional de la pandemia, que este sábado ha vuelto a insistir en que Madrid debe endurecer sus medidas contra la pandemia.