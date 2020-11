Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es' ha afirmado en El Objetivo que "tuvimos un jefe del Estado español que cobró 65 millones de euros de Arabia Saudí, no sabemos a cambio de qué, lo tuvo en una cuenta en Suiza durante años y que no lo declaró ante Hacienda". "Esos ya son bastantes indicios de hechos delictivos por los que, si no fuera por la Constitución española que le considera inviolable, estaría procesado penalmente", ha asegurado el periodista.

"Ya me da igual si el dinero se lo dieron por el AVE a la Meca, porque eran muy amigos, o por lo que fuera. Estamos hablando de que el jefe del Estado cobraba 300.000 euros al año y que solo en esa transferencia cobró 216 años de sueldo de Arabia Saudí", ha manifestado Escolar, tras lo que ha lanzado esta pregunta: "¿Para quién trabajaba el jefe del Estado, para Arabia Saudí o para los españoles?".

Un argumento que el periodista ya defendió en El Intermedio, en una entrevista con Andrea Ropero, cuando aseguró que todo ha estallado ahora porque antes, "había sospechas pero no pruebas para demostrar que el elevadísimo tren del vida del que disfrutaban los reyes de España no estaba justificado con los ingresos públicos que recibían".