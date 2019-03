"La Generalitat Valenciana ha adjudicado 119.000 euros para encuestas de opinión"

David Cabo, uno de los colaboradores de El Objetivo, ha asegurado que "la Generalitat Valenciana ha adjudicado un contrato de 119.000 euros para encuestas de opinión de uso interno". Un dato que ha sido extraído del Boletín Oficial del Estado, uno de los pocos sitios en nuestro país en los que se pueden encontrar datos fiables y objetivos de la Administración.

El problema es que los datos no aportan nada más y no se informa en qué consiste la encuesta y cuáles son las preguntas que realiza. Además cuando se le ha pedido a la Generalitat Valenciana que amplíe la información se ha negado por completo, aludiendo que no tiene que dar explicaciones al no tratarse de encuestas políticas.

El debate nace cuando se tiene en cuenta que las encuestas han sido realizadas con dinero público y debería existir por lo tanto mayor transparencia. Este tipo de situación también se da en otras Comunidades de España, aunque también existen casos en los que sí se informa del tipo de encuesta.