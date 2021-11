¿A qué se debe la drástica transformación del discurso de Gabriel Rufián en los últimos meses? ¿Por qué el diputado y portavoz de ERC en el Congreso ha abandonado el tono bronco y opta por otro tipo de intervenciones? Sobre este 'cambio político' ha hablado el dirigente independentista en El Objetivo, advirtiendo, antes de ahondar en una reflexión sobre esta cuestión, que a él le "echaron por menos de lo que echarían hoy en día a cualquiera de los diputados de Vox".

"Creo que forma parte de una reflexión y una evolución personal, y el hecho de ser portavoz de un grupo parlamentario muy importante como es el de ERC contribuye", ha apuntado Rufián ante Ana Pastor, añadiendo que este cambio viene a decir que "le ponía muy fácil a según quién hablar de las formas y no del fondo". En este sentido, ha añadido: "No es lo mismo interpelar a Zoido que a Irene Montero".

Finalmente, ha concluido su intervención en este punto señalando que "el Gobierno ha cambiado, y el Estado", y ha apuntado: "Los políticos no somos curas y los partidos no son iglesias, y lo digo con mucho respeto. No repartimos dogmas, sino que forma parte de nuestra responsabilidad evolucionar e intentar adaptarnos a la realidad".