Esperanza Aguirre explica por qué va a responder por escrito en su citación como testigo dentro del caso Gürtel. “No voy a dar la satisfacción a 70 abogados de 70 presuntos corruptos para que se aprovechen de mi tirón mediático”, afirma. Aguirre asegura que el juez Ruz le dio la opción de responder por escrito y así lo hará. “Responderé todo lo que sé de ese asunto desgraciado que es la Gürtel”, añade.

Recordamos con la expresidenta de la Comunidad de Madrid esas declaraciones en las que aseguraba que ella destapó la trama Gürtel. Aguirre se remonta al 2005 en Majadahonda “el PP tenía 15 concejales, tres de ellos querían que se vendieran unas parcelas por un precio de 90 millones de euros y los otros 12 decían que de ninguna manera porque esas parcelas iban a valer muchísimo más”.

La líder del PP en Madrid cuenta que esa situación dividió al PP y cesó el alcalde y los concejales, uno de ellos “el tal Peñas, ese está por ahí hablando como si hubiera descubierto la Gürtel.” “Tres meses después de llegar el nuevo alcalde de Majadahonda sacaron a subasta esas parcelas y Majadahonda dejó de perder 61 millones de euros”, defiende Aguirre.

“Lo querían vender en 90 millones y lo vendieron en 150. Aquellos 60 millones de euros se iban a Correa, presuntamente al señor Peñas y al anterior alcalde. Yo de esto no sabía nada . Lo que hice fue atender a mis principios , ponerme del lado de los concejales que pensaban que era más justo y transparente sacarlo a pública subasta que a un precio tasado que 12 de ellos creían que era menor . Ahí estaba el pelotazo Gürtel”, cuenta Aguirre sobre el inicio de la trama.

Ana Pastor replica a la expresidenta ya que no denuncio ese “pelotazo” y Aguirre dice que ella no sabía “que estaba ahí el pelotazo”. “Otro pelotazo se produjo en Arganda, pero en Majadahonda no pudieron darlo porque yo lo impedí”, presume Aguirre.A la pregunta de cómo se puede parar algo sin saberlo y por qué no hizo algo más cuando se enteró, Aguirre asegura: “Yo me enteré de ese pelotazo cuando lo sacó el juez Garzón”.

La "traición" de López Viejo

Sobre el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Aguirre lamenta que “a todos nos ha traicionado gente que creíamos honrada”."López Viejo ha sido el nombramiento que he hecho que más me ha dolido y quien más me ha traicionado”, considera la expresidenta de su antiguo hombre de confianza.

Durante la entrevista Aguirre asegura que en el 2005 no sabía quién era Correa ni sabía de sus ‘negocios’. “En mi puñetera vida he conocido al señor Correa. A quien si conocía era a López Viejo y a ver un artículo en Interviú sobre Correa me dirigí a él. Entonces López Vejo me dijo que nosotros no habíamos contratado nada con las empresas de ese señor”.“Lo que no me dijo López viejo y por eso le cesé era que la empresa de Correa había cambiado el nombre y con los mismos accionistas había contratado con otras”, detalla Esperanza Aguirre.

Respecto al caso Bárcenas, la líder del PP madrileño dice que le “abochorna igual que la Gürtel porque Bárcenas y la Gürtel son lo mismo”. Al mismo tiempo, asegura que tiene las manos limpias en relación a este asunto: “Tengo que presumir que el PP está gestionando bien lo de Bárcenas”.