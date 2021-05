Hace dos meses, Íñigo Errejón se dirigió al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para pedir la actualización de la estrategia nacional de salud y dotar de mayor importancia a la salud mental, y a día de hoy, explica en El Objetivo, no ha habido ninguna novedad. "Ha habido una cosa propia de este Gobierno que es que nos dijo buenas palabras, pero desde entonces no se ha producido nada más", critica el líder de Más País.

Durante la entrevista ha vuelto a reivindicar que "que puedas salir adelante no puede depender de tener 80 euros en el bolsillo para ir por la privada", por lo que pide que se aumentan las plazas de psicólogos en la salud pública. "Hay gente que no puede más, que se le come la ansiedad y que necesitaría poder acudir a su ambulatorio y que hubiera, igual que cuando te rompes una pierna, cuando un día se te rompe el alma, es necesario que haya plazas en la sanidad pública que lo cubran". "El Gobierno debería destinar más recursos y contratar más profesionales", añade.

Errejón ha defendido así que es una cuestión de adelantarse a los acontecimientos, pues cree que cuando hayamos vencido a la pandemia del coronavirus habrá que afrontar las secuelas que esta ha dejado en nuestra salud mental y "uno de los años más duros de nuestras vidas". "Lo decimos en el Congreso para adelantarlos, para señalarle al Gobierno tareas y proponer ideas. Ahora falta que pase de las grandes declaraciones a políticas públicas", sostiene el político.