Dani Rovira: "Para qué gastar energías en decir lo mal que lo hace Wert si no sirve de nada"

EXPLICA QUE PREFERÍA VACILAR QUE CRITICAR AL MINISTRO

Dani Rovira está en el mejor momento de su carrera. Se sienta en el plató de 'El Objetivo' tras dirigir con éxito la Gala de los Goya y recibir el galardón al mejor actor revelación, algo que el actor no se esperaba. Rovira dirigió una ceremonia reivindicativa acercándose a la crítica desde el humor, su especialidad. El actor agradece que el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, asistiera a la gala y explica cómo fue su recepción: "Nos apetecía vacilarle en el buen rollo pero nada más. Otros años se hizo y se tenía que hacer pero no servía para nada, así que dije para qué vamos a gastar energías en decir lo mal que lo está haciendo este hombre si no vale para nada, pues vamos a pasárnoslo bien nosotros", cuenta.