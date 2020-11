Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, y Gorka Landaburu, presidente y director de Cambio16, debaten en 'El Objetivo' sobre el fin de ETA y sobre su presencia en el debate político actual.

Ordoñez cuestiona la presencia de EH Bildu en el Congreso, asegurando que "son prescindibles" y que "manchan la política". "¿Estoy diciendo que los ilegalicen? No. Somos actores sociales, no políticos; podemos denunciar cosas que no nos gustan", agrega.

Critica Ordoñez que Bildu "justifique el asesinato" de sus familiares, recordando la época de Rajoy y explicando por qué se consideran "víctimas de la paz".

"Lo doloroso fue cuando Rajoy estaba cumpliendo las exigencias de ETA hasta el final. Ahí sí que pagamos un alto precio. Somos víctimas de la paz si, para contentar a ETA, no detienen a los asesinos de sus familiares", afirma.