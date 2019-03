Belén Carreño: "El uso de las tarjetas negras era indiscriminado y a la vez discriminado; a este sí, a este no"

"Nos llegaron 8.000 correos de Blesa, con él en copia o como destinatario principal. Los tuvimos en exclusiva casi una semana y nos pusimos a trabajar a contrarreloj porque no estábamos seguros de si la justicia pudiera tomar alguna medida cautelar que nos pudiera bloquear los correos", asegura Belén Carreño en su charla con Ana Pastor.



La periodista de eldiario.es revela los puntos clave en la investigación de su periódico. "Encontramos un correo que hablaba de fraude fiscal y lo publicamos en cuanto pudimos. Hacía varias referencias a cómo sortear la Agencia Tributaria y a la vez a que habría una cierta permisividad por parte de un inspector", relata Carreño.

'Uno de los correos hacía varias referencias a cómo sortear la Agencia Tributaria'

El ocultismo que rodea al escándalo de las 'tarjetas B' se explica con su solo nombre. "La clave de las tarjetas es precisamente que son 'negras'. Nadie sabía exactamente quién lastenía y quién no. Su uso era indiscriminado y discriminado a la vez porque se repartía para cuestiones políticas; a este sí y a este no", revela la periodista de eldiario.es



Carreño ensalza la labor de Bankia en este caso con Goirigolzarri al frente. "Fue casi la única entidad que prestó atención a los correos. Lo vieron publicado y se pusieron manos a la obra. Iniciaron una auditoría interna que duró varios meses y en mayo ya llegó a una conclusión del tamaño del fraude que se había organizado. A partir de ahí, Bankia contrató a un auditor externo independiente (un consejero legal) que fue un poco benevolente al marcar una línea difusa entre lo moral y lo inmoral, lo indebido y lo debido...", cuenta la periodista.



Por último, Carreño hace un guiño a la importancia del malestar ciudadano para desenmascarar este tipo de corruptelas y escándalos en los órganos políticos y económicos españoles. "Es relevante destacar el papel de la ciudadanía en esta filtración y en otras muchas. El '15M para Rato' logró aglutinar a personas con acceso a estos correos y que luego nos los pasaron. Los movimientos ciudadanos están poniendo en conocimiento de la opinión pública muchas cosas que, si no, no podríamos saber", sentencia.