Javier Fernández, en 2014: "No se puede pactar con partidos que no ofrecen soluciones reales"

#OBJETIVORIVERA | 'MALDITA HEMEROTECA'

Tras las elecciones del 24M, Javier Fernández tendrá que decidir si pacta con Podemos para poder continuar como presidente de Asturias. En septiembre de 2014, le preguntaron si era partidario de pactar con Podemos o de no pactar con el populismo, como decía Pedro Sánchez: "No se puede pactar con partidos que no ofrecen soluciones reales", aseguraba Fernández. Por su parte, Podemos tampoco parecía ser muy amigo del socialista.