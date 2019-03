Garzón: "No descarto una coalición con Podemos si se hace con inteligencia y audacia"

EL DIPUTADO ALBERTO GARZÓN, EN 'EL OBJETIVO'

El diputado de Izquierda Unida no descarta una coalición de IU con Podemos si se hace "con inteligencia y audacia", ya que de cara a unas elecciones generales presentarse por separado sería contraproducente con la ley electoral actual. No obstante, dice que existen diferencias entre ambas formaciones al haber "conceptos como el de casta política" que él no comparte.