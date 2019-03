El Españolisto analiza el desamor entre Rajoy y Cataluña

EL ESPAÑOLISTo | IRONÍA POLÍTICA EN FORMA DE VIÑETA

Lo ha intentado por todos los medios, da la sensación de que Mariano Rajoy prefiere no verlo. Cualquiera diría que no quiere enfrentarse al problema, pero como presidente del Gobierno que por ahora es, no le va a quedar más remedio que enfrentarse al problema. Le va a tocar salir de esa burbuja en la que se esconde para no ver la realidad, la realidad catalana. El Españolisto se va analiza el debate catalán y el papel del Gobierno central en éste.