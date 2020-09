El móvil del Españolisto está que echa fuego durante la pandemia. Cada día le llegan cientos de mensajes con cadenas interminables, fotos o audios sobre las vacunas, el 5G, el terraplanismo, el coronavirus... Ya no sabe qué creerse y qué no.

Y es que si resulta que alguien ha descubierto un plan oculto para acabar con la humanidad, él reenvía por si acaso. Por eso, debe comprender que sin verificar no hay que compartir información sospechosa.

El primer consejo para que aprenda a dejar de seguir compartiendo bulos es fijarse en las fuentes: "Si lees que Bill Gates tiene un plan para matar a la población según fuentes super secretas que no se citan es porque no existen".

Además, "si te llega una cadenas con información que los gobiernos no quieren que se sepan, realmente no habrían llegado a tu teléfono, y si han descubierto la cura para el coronavirus, lo normal es que no solo aparezca en una web".

Así que, "si una noticia parece increíble, lo mejor es que compruebes que la fuente merece que te la creas".