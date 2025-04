El doloroso caso de Juan, a quien amputaron una pierna tras la DANA: "Lo llevo mal, pero estoy vivo gracias a un chico"

Juan, superviviente de la DANA, ha contado en El Objetivo cómo vivió el día de la DANA. Él fue rescatado, pero tuvieron que amputarle una pierna. "Tengo una tía muy mayor a la que voy a ver todos los días. Llegué sobre las 18:45 horas a su casa. Estuvimos allí la cuidadora y yo hasta las 20:00 horas. La mujer se fue a su casa y yo me fui a por el coche. En cuestión de minutos, cuando me sonó la alarma, yo tenía el agua por las axilas", ha relatado.

Así, el hombre ha contado que algo "golpeó" su pierna "al intentar cruzar para ir a por el coche", por lo que se retiró "hacia la fachada" para recuperarse. "Ahí es cuando el que me salva la vida me da un grito, me tira una cuerda, me cojo a ella, otra vecina me soltó un flotador, y aguanté como pude. El chico fue el que me subió a una furgoneta. No sé cómo darle las gracias. Estoy aquí por él. Dentro de todo soy un privilegiado porque estoy vivo", ha manifestado Juan, tras lo que ha reconocido que estar en una silla de ruedas y con una pierna amputada lo lleva "mal". "La dependencia la llevo muy mal", ha afirmado.