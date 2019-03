Cantó, sobre Rosa Díez: "Yo he tenido un par de broncas con la jefa"

Rosa Díez ha afirmado en alguna ocasión que en UPyD son incorruptibles, pero Toni Cantó no es de la misma opinión. “Yo a la jefa le llevo la contraria, yo he tenido un par de broncas con la jefa. Debe haber controles para que no podamos corrompernos”, afirma. El diputado valenciano opina que la idea de que haya un partido o una ideología que sea incorrompible “es un poco naif”.

