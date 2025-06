Ainhoa Martínez ve "sobreactuación en los socios de Gobierno" con lo de Cerdán: "Saben que dejar caer a Sánchez es abrirle la puerta a PP y Vox"

Tras la dimisión de Santos Cerdán tras ser apuntado por un informe de la UCO como conocedor y partícipe del cobro de presuntas mordidas en el caso Koldo, ha hecho a los socios de Gobierno reaccionar. Mientras que Yolanda Díaz ha manifestado que no les vale solo el perdón y que las palabras tienen que estar seguidas por hechos, Junts ha pedido una reunión.

"A los socios las explicaciones de hoy de Pedro Sánchez les han parecido insuficientes y muy cortas, querían que diera la cara", asevera Ainhoa Martínez, quien ve "cierta sobreactuación en los socios de Gobierno".

"Los socios no pueden parecer que se dejan arrastrar por un escándalo de corrupción, pero saben que dejar caer a Sánchez es abrirle la puerta a PP y Vox; y no les interesa un gobierno así", defiende. Por lo tanto, está convencida de que se va a ver "cierta sobreactuación de los socios para que no parezca que hay cierta connivencia con la corrupción, pero de momento no va a haber consecuencias".

"Sánchez ha perdido el control de la legislatura y depende de sus socios", concluye su intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.