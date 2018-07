Susana, una trabajadora del centro cárnico: "El trabajo no me entusiasma y preferiría estar en otro lado, la verdad"

OPERARIO DEL CENTRO CÁRNICO DE COPESE

Susana, una operaria de despiece, es la primera compañera de Ángel en su participación como 'El Jefe Infiltrado'. Su primer 'trabajo' será afilar los cuchillos e interesarse por las condiciones de trabajo de Susana, una mujer con un año de experiencia en Copese. Le comenta que "hay compañerismo y no", respecto a los demás empleados, pero tampoco facilita la situación que la empleada no esté contenta en su puesto de trabajo. De hecho, por sus condiciones en Copese, Susana se ausenta para que sus compañeros no la vean llorar.