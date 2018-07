Belkis: “Tú no has tenido la necesidad de hacer esta faena”

LA JEFA DE COCINA HABLA CON ELVIRA TRAS SU ABANDONO

Comienza el servicio de cena en el Lizarrán y la jefa infiltrada se da cuenta de que su mayor problema no es su inexperiencia en la cocina, sino la falta de apoyo de sus nuevas compañeras. Belkis, la encargada de cocina, empieza a darle órdenes y las compañeras no paran de criticar su forma de hacer el trabajo. Elvira no aguanta la presión del trabajo en la cocina y abandona el restaurante sin dar explicaciones. Belkis sale a buscarla y le explica lo que lucha para sacar dinero para mandarle a su familia que está fuera de España.