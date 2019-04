Beatriz se derrumba por las críticas de El Jefe Infiltrado de Kiwi Atlántico: "Estoy muy nerviosa ¿me vas a despedir?"

EL JEFE INFILTRADO CRITICA LAS EXCUSAS DE BEATRIZ

El Jefe Infiltrado de Kiwi Atlántico revela su verdadera identidad a Beatriz mientras le explica los fallos que le ha visto cometer, pero ella se defiende con unas excusas que no gusta a 'El Jefe'. "No me hiciste caso. yo te enseñé lo que sé".