La relación entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias parece estar atravesando un bache. Al que fuera vicepresidente y líder de Podemos no parece haberle hecho mucha gracia que la ministra de Trabajo quiera lanzar "un proyecto de escucha" de cara a las próximas elecciones.

Así se aprecia en este 'reencuentro' que han protagonizado en El Intermedio. "No sabía que querías formar parte del proceso de escucha. Cuando dirigías el partido no escuchabas mucho a lo demás", le dice Cristina Gallego -convertida en Yolanda Díaz- a un Dani Mateo que se parece mucho a Pablo Iglesias. A lo que este responde: "Claro me interesa el proceso de escucha, sobre todo que me escuchen a mí".

Tras un pequeño rifirrafe, Dani Mateo le acaba diciendo a su compañera: "Yolanda, a mí no me la pegas. He visto muchas veces 'Juego de Tronos'. Sé que te quieres quedar tú sola. Tú lo llamas proceso de escuchar, pero yo me lo inventé y le llamé 'Vistalegre 2'".

Antes de despedirse le insta a que se marche y forme su "propio partido", pero con una advertencia: "Si acabas siendo la Rosa Díez de la izquierda, no me vengas con llantos".

El eufórico momento de Wyoming despidiéndose de las mascarillas

El Gran Wyoming dice adiós a las mascarillas en pleno directo de El Intermedio. Así ha sido su particular despedida tirando al aire unos cuantos ejemplares que tenía en su bolsillo: "¡Vámonos!", se escucha decir eufórico al presentador.